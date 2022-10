A Napoli scioperano i dipendenti Eav | migliaia di pendolari in difficoltà

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Lo sciopero di 4 ore deiEav – proclamato per questa mattina dalle organizzazioni di categoria Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal, Faisa-Confail, Usb e Orsa – sta provocando notevoli disagi agli utenti del trasporto pubblico della zona flegrea e del Vesuviano che utilizzano Circumvesuviana e Circumflegrea. Chiusa la stazione di Montesanto a, dove ogni giorno raggiungono il capoluogodi; stessa situazione in tante strutture dell’area metropolitana di. Ritardi e disservizi si segnalano dalle prime ore dal mattino. Molto alte le adesioni alla mobilitazione registrate dalle sigle sindacali di categoria. Lo sciopero terminera’ alle ore 13. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... logopedisti, neuropsicomotricisti, educatori professionali , psicologi, operatori socio sanitari, infermieri ed altro personale che presta complessivamente servizio in più di 10 strutture tra...inoltre, per 24 ore, i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto degli ... EJU 4801(LIRN) CATANIA (LICC). EJU 3394 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ). EJU 4819(LIRN) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Lo sciopero di 4 ore dei dipendenti Eav – proclamato per questa mattina dalle organizzazioni di categoria Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal, Faisa-Confail, Usb e Orsa – sta provocand ...