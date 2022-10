Silva desideroso di evitare il divieto per i commenti dell’arbitro mentre Moyes dice che il Fulham ha mancato di “galvanizzare” la sua squadra

Leggi su justcalcio

(Di domenica 9 ottobre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il boss delMarconon era soddisfattoChris Kavanagh poiché la suaè stata battuta 3-1 dal West Ham in Premier League.si è congratulato con gli Hammers per aver raccolto i tre punti, ma in particolare ha sottolineato quello che credeva essere un fallo di mano nella preparazione del loro terzo gol segnato da Michail Antonio. Il portoghese non ha detto molto, tuttavia, poiché desideravauna squalifica o una multa dalla linea laterale. “Non parlerò, mi dispiace, perché probabilmente mi seguiranno e ...