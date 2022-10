Parigi - Tours | Demare fa festa allo sprint Gilbert saluta

(Di domenica 9 ottobre 2022) Arnaud! Il 31enne francese della Groupama domina lodellae conclude in bellezza il suo 2022. Per lui vittoria numero 91 in carriera, la settima stagionale (3 al Giro d'...

Arnaud Demare! Il 31enne francese della Groupama domina lo sprint dellae conclude in bellezza il suo 2022. Per lui vittoria numero 91 in carriera, la settima stagionale (3 al Giro d'Italia). I 213,5 km hanno vissuto di una fuga a 4 (Kim Heiduk, Alex Kirsch,...Arnaud D mare ha conquistato il successo alla, bissando cos la vittoria ottenuta lo scorso anno. Il francese l'ha spuntata al termine di una lunga volata sul belga Edward Theuns e sull'irlandese Sam ...I risultati e l'ordine di arrivo della Parigi-Tours 2021. Il padrone di casa Arnaud Demare (Groupama-FDJ) la spunta ancora ...La 116a edizione della Parigi-Tours, gara che ha messo la parola fine alla stagione 2022 del ciclismo, è andata ad Arnaud Démare, già vincitore nel 2021. Al termine dei 213,5km con lunghi tratti in st ...