Pagelle Cremonese-Napoli 1-4 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

- Napoli, le- Napoli, decide ancora la panchina. Ammirevole la reazione dei grigiorossi di Alvini dopo il rigore (il terzo subìto quest'anno dalla, il secondo ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/23:Napoli Ledei protagonisti del match trae Napoli, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Politano, Rrahmani, Valeri FLOP: Bianchetti ...Cremonese-Napoli, le pagelle NDOMBELE’ 6 – Non è ancora al meglio ma lascia presagire prelibate giocate quando verticalizza e attacca lo spazio, sarà una pedina sempre più preziosa in futuro. La sua ...Grandissimo intervento in avvio di ripresa prima su Raspadori, poi su Anguissa. Si arrende al Cholito ed a Lozano, ma salva la Cremonese dalla goleada Sernicola 6.5 – Tenere Kvara è impresa complessa, ...