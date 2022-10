Napoli | l' ultimo saluto a Gian Piero Ventrone | ai funerali anche Conte e Ferrara

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il mondo del calcio si è riunito nella chiesa di San Luigi Gonzaga a Via Petrarca per idi. Grande folla dai Padri Gesuiti ...

Il mondo del calcio si è riunito nella chiesa di San Luigi Gonzaga a Via Petrarca per i funerali di Gianpiero Ventrone. Grande folla dai Padri Gesuiti ...... scialacquando un +20 nel primo periodo e andando sotto 9 - 29 nell', si è comunque intravisto come Robert Johnson possa essere un fattore per questa squadra. All'esordio conil prodotto ...Alle ore 18 il Napoli fa visita alla Cremonese allo stadio Zini per la 9ª giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri di Luciano… Leggi ...La classifica finale della Serie A al temine del campionato è la seguente: Fiamme Azzurre Roma 65, F.lli Bari Reggio Emilia 61, Barcellona Mortellito 54, Napoli Fighters 53, Salernitana 50, Eagles ...