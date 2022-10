Lukic salva il Torino | 1-1 contro l' Empoli

Leggi su iltempo

(Di domenica 9 ottobre 2022)(ITALPRESS) – E' 1-1 il finale traed, con i granata che grazie alla rete dial novantesimo evitano la quarta sconfitta consecutiva, di fronte alla formazione di Paolo Zanetti che non si è di certo risparmiata durante tutto il match. Sprinta subito in avvio di gara il, che nei primi sei minuti costruisce due occasioni da gol, prima con Ola Aina – sulla conclusione del quale si fa trovare pronto Vicario – e poi con Vlasic, che in diagonale non trova di poco la porta. Letale il fantasista croato, che fa ancora paura all', al 21? con una conclusione da centro area sulla quale Vicario interviene miracolosamente e, due minuti più tardi, con un colpo di testa in girata che si infrange sul palo.che continua ad attaccare, trovando ...