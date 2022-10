Lione | Bosz verso l'esonero | pronto un ex della Serie A

Quattro sconfitte e un pari in 5 gare il bilancio che ha condannato il tecnico olandese(FRANCIA) - Manca l'ufficialità ma ormai il destino di Peterè segnato. Sta per saltare la prima panchina in Ligue 1: è quella delche, dopo una striscia di cinque partite senza ...... pe lui un contratto fino al 2024 Laurent Blanc è pronto a tornare ad allenare: per lui si avvicina la panchina delal posto di Peter. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, per lui è ...Quattro sconfitte e un pari in 5 gare il bilancio che ha condannato il tecnico olandese LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Manca l'ufficialità ma ormai ...L'ex CT della Francia e allenatore del PSG è pronto a tornare in Francia: fumata bianca con il Lione, sarà il successore di Peter Bosz.