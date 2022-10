Iran | Guardian | “Retata di studenti e scuole chiuse” Media locali | “Due agenti uccisi durante le proteste”

(Di domenica 9 ottobre 2022) È sempre più tesa la situazione in. Secondo il, che pubblica resoconti social, sarebbe stata messa in atto unadi giovaniin una scuola in. In base a queste testimonianze le forze di sicurezza, giunte con dei furgoni senza targa, hanno arrestato gliall’interno deidi una scuola. Le autorità hanno anche chiuso oggi tutte lee gli istituti di istruzione superiore nel Kurdistaniano. Fatti che avvengono mentre lecontro il regime seguite alle morte di Mahsa Amini – la ragazza morta mentre era in custodia dopo essere stata arrestata dalla polizia moraleiana perché indossava male il velo – entrano nella quarta settimana. Ieri ...

Lo riferisce oggi il. Nasreem Shakarami ha accusato le autorita' di aver rifiutato di notificare la morte della giovane per 10 giorni di aver rimosso Nika dall'obitorio, seppellendola in un ...... sociali e politiche volte a trasformare l'in una potenza globale e modernizzare la nazione. ... come hanno notato David Leigh e Rob Evans sul, "ma molti iraniani erano irritati dal suo ... Iran, Guardian: “Retata di studenti e scuole chiuse”. Media locali: “Due agenti uccisi… avvenuta mentre partecipava alle proteste in Iran per la morte di Masha Amini. Almeno è questa la versione ufficiale diffusa dalla polizia, come riporta il quotidiano inglese The Guardian, a cui la ...Roma, 9 ott. (askanews) - La madre di Nika Shakarami, una ragazza di 16 anni morta durante le proteste per il decesso in detenzione di Mahsa Amini, ha respinto le affermazioni ufficiali secondo le qua ...