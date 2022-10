Christian De Sica presto nonno | sua figlia Maria Rosa aspetta una bambina

(Di domenica 9 ottobre 2022)Dediventa. Un sogno coronato per il celebre attore, sposato dal 1980 con l’amatissima Silvia, sorella di Carlo Verdone. Un amore nato ai tempi della scuola e che ancora oggi li accompagna. Hanno dovuto attendere molto ma finalmente la grande gioia è lì dietro l’angolo. Potranno stringere tra le braccia un bebè.DeDee sua moglie Silvia Verdone non potrebbero essere più felici. Diventeranno nonni dopo una lunga attesa. A dare loro questa gioia immensa sarà lasecondogenita,. Ha infatti svelato ai genitori d’re il suo primo figlio. Un’emozione gigantesca e ad annunciare il tutto al grande pubblico è stato ...

... Frank Matano e Luca Argentero , i Fratelli D'Innocenzo , Susanna Nicchiarelli , Pietro Sermonti , Edoardo De Angelis , Luca Guadagnino , Massimiliano Bruno Parte II ,De, Matteo ...Oltre al ritorno, tra gli altri, di Max Tortora, Monica Guerritore, Antonio Bannò e Caterina De Angelis, è sorprendente l'ingresso di figure come Claudia Gerini, Sangiovanni,De, Maria ...Mentre il popolo rossonero aspetta il suo ritorno in campo, Zlatan Ibrahimovic sarà presto protagonista su un palcoscenico diverso. Dopo Sanremo, infatti, lo aspetta un film, ...Qualche anno fa si sarebbe potuta ripetere la stessa affermazione con il Napoli come destinazione, ma - per fortuna - Zlatan Ibrahimovic firmò con il Milan e il suo rapporto con Aurelio ...