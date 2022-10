A caldo Le scuse della Zanicchi alla Lucarelli

... Matano svela perché non è intervenuto Selvaggia Lucarelli , giustamente, ha chiesto le. Il ... dettata dall'istinto: Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose ache ...Post poi cancellato, con tanto di'Spero che mi rispettino, sono gay' . Un tweet, una frase ... Un tema '', in questo periodo, nella lotta tra diritti e discriminazioni, un tema che comunque, ...Iva Zanicchi offende Selvaggia Lucarelli durante la prima puntata di Ballando con le Stelle: Alberto Matano svela perché non è intervenuto.È servito l'intervento di Francesca Fialdini per far fare pace a Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Si chiude così, in diretta tv su Rai1, il caso dello scontro scoppiato ieri ...