WWE | Le quote dei bookmakers a poche ore da Extreme Rules 2022 | Riddle favoritissimo

(Di sabato 8 ottobre 2022) In Italia non è possibile scommettere sugli eventi WWE, ma esistono alcunidi paesi un po’ più di manica larga su queste tematiche che invece accettano puntate sul pro wrestling. Sebbene non consiglieremmo ai nostri lettori di avventurarsi in questi siti più o meno raccomandabili, ci piace curiosare tra leche questi siti dedicano agli eventi più importanti. Ecco leriportate da betonline.ag, in cui spicca un’interessante testa a testa tra Ronda Rousey e Liv Morgan, che hanno una quota identica. Interessante anche la quota molto bassa nel match trae Rollins, che sembra vedere l’ex fighter UFC come favorito indiscusso. Anche Karrion Kross sembra avere il favore dei pronostici mentre è molto incerta la lotta tra Bianca Belair e Bayley, con quest’ultima che parte da outsider. Tra ...