Viadotti - Guerra in Ucraina | colpito il ponte di Crimea

Leggi su quattroruote

(Di sabato 8 ottobre 2022) Fuoco suldi Putin. Nellatra Russia e, un'esplosione è avvenuta in mattinata sul viadotto di Kerc, la doppia infrastruttura sia stradale, ferroviaria che collega la penisola dellacon il territorio russo: una via di comunicazione strategica, ora gravemente danneggiata nella parte dedicata ai treni, simbolo del potere della Federazione nel territorio storicamente conteso all'. L'incendio sarebbe stato provocato da un camion-bomba, la cui deflagrazione ha a sua volta innescato le fiamme sulle cisterne piene di carburante che transitavano sulle rotaie. L'importanza dell'opera. Al di là del suo significato nel conflitto bellico in corso, ildirappresenta uno deipiù rilevanti per la geografia ...