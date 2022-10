Verstappen | pole in Giappone per 10 millesimi | Leclerc a un soffio Ma è giallo

(Di sabato 8 ottobre 2022) Maxconquista laposition nel Gp deldi Formula 1. Sul circuito di Suzuka il pilota della Red Bull chiude in 1'29"304 battendo di unle Ferrari di Charles(1'29"314) e Carlos Sainz (1'29"361). Quarta piazza per la seconda Red Bull di Sergio Perez (1'29"709), quinto Esteban Ocon (1'30"165) con la Alpine e sesta la Mercedes di Lewis Hamilton (1'30"261).però è sotto investigazione da parte dei giudici a causa di una sbandata nel corso della Q3 che ha ostacolato Lando Norris. In attesa di eventuali penalità che potrebbero essere inflitte a Max, questa la griglia di partenza del Gp del, diciottesima gara del Mondiale di Formula 1: 1 Max(Red Bull) 2 ...

ROMA - Non arriva alcuna penalità per Max, protagonista di un pericoloso episodio con Lando Norris nelle qualifiche al Gran Premio del Giappone di Formula 1. L'olandese partirà quindi davanti a tutti nella gara di Suzuka, in prima ...... che esalta la guida dei piloti come solo Spa, cosa sono 10 millesimi E' presto detto: la differenza tra chi partirà dallae chi scatterà dalla seconda piazzola. Maxcol tempo di 1'...ROMA - Non arriva alcuna penalità per Max Verstappen, protagonista di un pericoloso episodio con Lando Norris nelle qualifiche al Gran Premio del Giappone di Formula 1. L'olandese partirà quindi ...Niente penalità per Max Verstappen al Gp di Suzuka, in Giappone, solo una reprimenda. Durante le Q3, per definire la pole position, il pilota della Red Bull è stato protagonista di un momento di paura ...