Usa | le cliniche per l’aborto stanno chiudendo ma due Corti si oppongono

(Di sabato 8 ottobre 2022) Negli Stati Uniti siiniziando a sentire gli effetti dell’abolizione della Roe v. Wade, la sentenza che era entrata di diritto nella storia e che nel 1973 aveva legalizzato il diritto al. Negli ultimi giorni sono ben 66 lein 15 Paesi in cui ora non è più possibile praticare l’interruzione di gravidanza. Di queste, 26 strutture hanno chiuso definitivamente, mentre 40 ora offrono servizi differenti alle donne. Il dato emerge da una ricerca effettuata dal Guttmacher Institute, associazione in difesa dei diritti sul. Gli Stati che hanno deciso di seguire quanto previsto dal provvedimento sono al momento Alabama, Arizona, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia e Wisconsin. In Georgia, invece, le donne hanno la ...

L amministrazione Biden , per mitigare l impatto della decisione della Corte Suprema, ha annunciato che sovvenzionerà leche forniscono servizi di pianificazione familiare gratuiti - in ...Come abbiamo detto, si voterà neglifra 32 giorni (l'8 novembre) per il rinnovo parziale del ... per la violazione della legge sulla libertà di accesso agli ingressi delleabortiste nel ...La corte d’appello dell’Arizona si è schierata con Planned Parenthood e ha autorizzato di nuovo medici e centri clinici a riprendere la normale attività: bloccata la legge che vietava ogni tipo di abo ...Adesso è quasi impossibile abortire in 14 stati: Alabama, Arizona, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia e Wisconsin ...