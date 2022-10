Salernitana | Nicola | «É una gara da non sbagliare»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 ottobre 2022) Le parole di Davide, tecnico dellain conferenza stampa in vista della sfida contro il Verona Davideha parlato in conferenza stampa alla presenza dei giornalisti e del direttore sportivo della, Morgan De Sanctis, seduto tra i giornalisti. Di seguito le sue parole. SCONTRO DIRETTO – «É unada non, soprattutto sul piano dell’atteggiamento. Dopo uno 0-5 è giusto richiamarci tutti all’ordine, individualmente e come percorso di crescita collettivo. Caparbietà e comportamenti devono consentirci di essere equilibrati e giocare una partita completamente diversa. Sappiamo cosa ci serve e come dobbiamo agire per ottenerlo». INVOLUZIONE – «É stata una delle settimane in cui abbiamo dialogato meno. Quando le cose non vengono non sono ...