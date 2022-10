RIBERY SI RITIRA | ADDIO AL CALCIO A 39 ANNI

Leggi su sportnews.snai

(Di sabato 8 ottobre 2022) Franckha detto stop. O meglio, lo dirà, perché al momento non c’è stato nessun annuncio ufficiale, nessun post su Instagram, nessuna rivelazione indiretta tramite la Salernitana. Semplicemente la notizia è trapelata ed è ormai di dominio pubblico: a 39il fuoriclasse francese che ha scelto di chiudere la carriera in Italia contribuendo alla salvezza dei granata nella passata stagione, non riuscirà a onorare l’impegno contrattuale per il suo secondo anno in Campania, così provvederà alla rescissione consensuale e darà l’al. Probabilmente organizzerà una conferenza stampa la prossima settimana per spiegare i motivi di questa sua decisione, ma è evidente che, ancor più che nel caso di Ranocchia, siano stati determinanti gli infortuni e non le motivazioni.SI ...