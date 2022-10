Pula 9 | finale amara per Lavagno

...per Tatiana Pieri entrata di forza nel tabellone principale del torneo di Santa Margherita di, in Sardegna. La 23enne tennista lucchese affrontava l'americana Jessie Aney nei 16esimi di. ......del torneo di Santa Margherita di. Tatiana ha battuto in due set (7 - 6; 6 - 3) l'altra azzurra Diletta Cherubini. Mercoledì Tatiana Pieri scenderà in campo per i 16esimi didel torneo ...Edoardo Lavagno sfiora per la terza volta il titolo nel singolare maschile. Nel doppio femminile, sconfitta per Camilla Rosatello e Aurora Zantedeschi ...La finale maschile dell' Itf Combined 9 del Forte Village vedrà in campo l'italiano Edoardo Lavagno opposto al tedesco Timo Stodder. Per il torinese, accreditato della quinta testa di serie, è la terz ...