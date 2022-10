Proposta indecente al GF Vip | “Entrano in coppia” | pubblico in tilt

(Di sabato 8 ottobre 2022) Cosa sta succedendo dietro le quinte del GF Vip in queste ore? Pare siano previsti nuovi ingressi e un colpo di scena di. GF Vip studio Specialmag 07 10 22 (Mediaset)Quest’anno il GF Vip sta riservando una sorpresa a dietro l’altra e pure le polemiche non mancano. Scopriamo insieme quale potrebbe essere ladelle ultime ore, dietro le quinte del reality di Canale 5. Forse nemmeno Alfonso Signorini si aspettava di condurre un’edizione così è complicata. Il suo GF Vip sta riservando una sorpresa dietro l’altra a volte con bocconi amari da digerire. Il caso Bellavia ha tenuto banco per giorni e le tensioni ancora non si sciolgono. Tutti parlano e scrivono del GF Vip in attesa di nuovi provvedimenti per i vipponi. Qualcuno in casa infatti sembra non aver imparato la lezione e sno nuove ...

LA NAZIONE

Una cosa è certa: Maldini e Massara non cederanno se non di fronte a unada 100 - 120 milioni, ma serve alla svelta un aumento di stipendio da star, 7 milioni netti, prima che sia ...Ora non resta che presentare undi legge in Regione che metta fine allaprassi dei cambi di casacca e sono curiosa di verificare come si comporteranno Pd, Rinasci Marche e Civici ... Riqualificazione di Artale "Una proposta indecente" Attrazione Fatale, film campione d’incassi che ha ricevuto 6 candidature all’Oscar, incluse quelle per il Miglior Film e la Migliore Regia (Adrian Lyne – Proposta Indecente; Flashdance), arriva in Blu ...Un tempo nel cuore del quartiere di Santa Maria era solito vedere giovani in divisa fare avanti e indietro dalla bocca metallica della caserma Artale in via Derna, a pochi passi da piazza dei Miracoli ...