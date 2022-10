Napoli | Kvaratskhelia | «Lavoro per arrivare più in alto possibile Spalletti? Un maestro»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 ottobre 2022) Khvicha, attaccante esterno del, ha parlato al Corriere dello Sport del suo inizio di stagione in azzurro Khvicha, attaccante esterno del, ha parlato al Corriere dello Sport del suo inizio di stagione in azzurro. Le sue dichiarazioni:– «Fino ad ora posso dare un bel 10. Se dovessimo continuare così possiamoanche più indi quanto tutti pensino.? Ci siamo incontrati la prima volta a casa sua a Milano. Per me ogni vittoria è un sogno che sia in casa o fuori come successo ad Amsterdam. Ma dobbiamo lavorare ancora tanto. Qui siamo una famiglia». OBIETTIVO – «Sto lavorando molto per migliorare e voglio lavorare anche di più perché devo ancora imparare tante cose. Però una cosa è ...