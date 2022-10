Milan Juventus | Allegri | «Nei primi 20 minuti abbiamo giocato bene | ma…»

(Di sabato 8 ottobre 2022) Le dichiarazioni dell’allenatore bianconero Massimilianodopo il match di staserain quel di San Siro Tramite DAZN, ha parlato l’allenatore dellaMassimilianodopo la sconfitta contro il. RAMMARICO BIANCONERO – «Dopo la partita di stasera c’è da dire ben poco. Siamo in un momento di altalena, pensavo fossimo usciti da un periodo negativo. Stasera ci siamo ricascati. Nei25…» L'articolo proviene da Calcio News 24.

MILANO - Dopo la sconfitta sul campo del Chelsea, Stefano Pioli si gode il riscatto del suo. I rossoneri hanno battuto la, rilanciandosi in campionato. " Oggi è stata una partita di una intensità elevata. Nei primi venti minuti abbiamo sbagliato tanto, ma mi è piaciuto lo ...AGI - Dopo la brutta prestazione in Champions League contro il Chelsea , ilrialza subito la testa e si aggiudica il big match della nona giornata di Serie A contro la. A San Siro finisce 2 - 0 grazie alle reti di Tomori e Brahim Diaz: tre punti che proiettano ...Milan e Juve rischiano parecchio sulla questione terzino: le notizie dalla Spagna non sono incoraggianti su Dalot e il Barcellona ...Pioli ha commentato la vittoria del suo Milan ai microfoni di DAZN nel post-partita. Il mister si è detto contento e soddisfatto ...