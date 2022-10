Agenzia ANSA

Una rissa è avvenuta la scorsa notte lungo il Naviglio pavese, a Milano. L'aggressione, secondo quanto riferito, è partita dopo il lancio di una bottiglia da una sponda all'altra del canale che ha colpito in testa un uomo, poi ricoverato in ospedale. E' accaduto intorno alle 3.30 in alzaia Naviglio pavese angolo via Lagrange, all'... Lancio bottiglia e rissa nella notte ai Navigli Milano, 2 feriti L'aggressione, secondo quanto riferito, è partita dopo il lancio di una bottiglia da una sponda all'altra del canale che ha colpito in testa un uomo, poi ricoverato in ospedale. E' accaduto intorno ...