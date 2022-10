Inter | l’attacco non gira | a secco da sei partite

Leggi su intermagazine

L'Inter alle prese con un attacco a secco da sei gare tra campionato e Champions League Tra le tante cose da risolvere in casa Inter c'è anche un problema attacco. Il reparto avanzato nerazzurro, come ricorda il Corriere dello Sport in edicola oggi, non timbra il cartellino da sei gare consecutive tra campionato e Champions League. Di certo l'infortunio di Lukaku e il problema di Correa non aiutano Simone Inzaghi. "L'ultimo a riuscirci è stato Dzeko, nel derby dello scorso 3 settembre. Poi, tra Torino, Udinese e Roma, i goleadoristi sono stati Brozovic, Barella e Dimarco. Inoltre, la produzione offensiva non è andata oltre una rete a partita. Non è andata meglio in Champions, perché su 3 gare, sempre il solo Dzeko ha "timbrato", nel 2-0 in casa del Viktoria Plzen.