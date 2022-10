Il fenomeno del K-pop tra soft power e quotidianità social

Il, mutevole, si è riadattato al post Covid. Sempre meno parchi e spazi aperti, le orde di ragazzini puntano ai centri commerciali. Scendono dai PontiLaurentino, confluiscono dalle ...... proseguire le azioni volte a contrastare ildella desertificazione commerciale di negozi tradizionali, favorendoli, affinché contribuiscano alla crescitatessuto economico urbano e alla ...Sono per la maggior parte minorenni, vivono in situazioni di disagio socioeconomico, si sentono pronti a scalare il complesso mondo criminale partenopeo e aspirano ad entrare a far parte dei clan egem ...Liberato Ferrara ha parlato del momento che sta vivendo il Napoli soffermandosi sul rinnovo del friulano Alex Meret. Il giornalista Liberato Ferrara ha parlato del momento che sta vivendo il Napoli… L ...