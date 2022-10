TeleIschia

... e i responsabili della giustizia dei partiti politici, di un 'complessissimodi unità ... La ministra Marta Cartabia ha cosìl'intensa mattinata di lavori, in cui sono intervenuti, fra ...... a chi piega l'interpretazione del dato elettorale ai suoi scopi privatissimi" , ha...votare alle primarie e di aspettare l'ultima notte per cancellare 5 anni di opposizione ferrea al... Governo: concluso vertice ad Arcore, passi avanti per nascita veloce nuovo Esecutivo Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo governo, le news di oggi. Vertice Meloni-Salvini-Berlusconi ad Arcore. LIVE ...L'ex Ad dell'Eni e attuale Presidente di Acciaierie d'Italia spara a zero sulle colpe della Germania oltre che della Russia sulla crisi energetica e sul suo futuro nel Governo è possibilista ma solo s ...