Giro di Lombardia 2022 | il saluto di Vincenzo Nibali | “Mi sono goduto la corsa ed il pubblico”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tre quarti di gara sempre nelle parti alte del plotone, quasi a far sognare qualcosa di grande, che poi ovviamente non c’è stato. Un 24mo posto aldimette fine alla carriera di, uno dei corridori italiani più forti della storia. Ora ovviamente è il momento delle emozioni, dopo il traguardo. Le parole del siciliano: “Ho avuto modo di metabolizzare e scaricare le emozioni durante l’anno.arrivato alcontento al di là del risultato che è arrivato. Questa gara per vincerla devi essere al top: lostato qualche anno fa e ho vinto e ottenuto piazzamenti, ora mie percorso”. Sulla: “Una gara veramente ...

Il video con gli highlights del Giro di Lombardia 2022, che ha visto il secondo trionfo consecutivo di Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno della UAE ha superato in una volata a due lo spagnolo Enric Mas, vendicando il risultato ...Le pagelle del Giro di Lombardia 2022, che ha di fatto chiuso la stagione del grande ciclismo internazionale. Grande spettacolo nel finale dopo una corsa un po' troppo bloccata e dal percorso forse non ideato alla ...(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Il Giro di Lombardia svoltosi oggi e rivinto da Tadej Pogacar è stato il passo d'addio di Vincenzo Nibali all'attività agonistica. Lo Squalo ha concluso al 24/o posto, a 2'17" ...