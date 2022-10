Diventa mancino dopo un tumore al cervello | lo strano caso di un uomo di 54 anni

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 8 ottobre 2022) WY ha 54, 13di istruzione alle spalle, una vita normale. Nel 2014,un episodio di instabilità posturale e disorientamento seguito da una perdita di coscienza, si sottopone a una risonanza magnetica. Risultato: scopre di avere unnell’emisfero sinistro del. Sembra una storia come tante, ma non è così. Quello di WY è “lo” di un destrimano che usa la sinistra, come lo hanno definito gli scienziati italiani descrivendolo in uno studio pubblicato sulla rivista “Cortex”. L’era destrorso, ma con ilal… L’è sempre stato destrorso, come riporta l’Adnkronos. Ma, nonostante possa perfettamente usare ancora il braccio destro in quanto non è ...