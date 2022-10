Cosa ci dicono le donne contemporanee dell' epoca in cui viviamo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 ottobre 2022) “Come il venerabile Fulton Sheen, anch’io credo che il livello spirituale di un’sia dato dal livelloe sue”. Lo scrive Costanza Miriano nel suo ultimo “Il libro che ci legge. La Bibbia come mappa del tesoro” (Sonzogno) e forse sono d’accordo o forse no perché equivarrebbe a dire che il livello spirituale di quest’è bassissimo, visto il numero ditatuate, veganizzate, genderizzate, magari col cagnetto nella borsetta, sempre ligie alla raccolta differenziata (e qualcuna oggi forse tentata dai libria femminista abortista Annie Ernaux). E non vorrei dirlo. Che poi non c’è nessun bisogno che lo dica io, tanto lo dice la Bibbia, coi suoi modi crudi, e lo ripete Costanza Miriano, coi suoi modi soavi, esortando le lettrici a imitare Giuditta, Rut, Susanna, ...