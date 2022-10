Ciampi M5s | “Con Lieto se ne va un militante di valore aperto al confronto”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Raffaeleè stato une dirigente sindacale tra i più seri e colti, sempreal. Uomo di sinistra vicino alle battaglie degli ultimi, non mancava di confrontarsi con chi come me spesso si è misurato sui problemi a cui lui si era dedicato per una vita. Il lavoro, i diritti, la cittadinanza sono temi a cui dobbiamo ancora la massima attenzione e restano centrali nel Paese in una fase critica come la presente.è stato un uomo capace di dare risposte nella sua vita di sindacalista. Un bell’esempio di militanza.La sua scomparsa è una grave perdita per tutti. Ai familiari, ai dirigenti e gli iscritti della Cgil le mie condoglianze”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.