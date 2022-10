Carceri | Cartabia | ' Milano città attenta a bisogni detenuti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022), 8 ott. (Adnkronos) - "è unache ha un cuore grande anche per le realtà degli istituti penitenziari. E' unastraordinariamenterispetto aidelle persone chiuse in carcere e lo è con una partecipazione corale". Lo spiega la ministra della Giustizia, Marta, durante l'inaugurazione della mostra 'Ri-Scatti. Per me si va tra la perduta gente' che sarà allestita fino al 6 novembre al Pac a. "Ho imparato a conoscere il carcere proprio attraverso una visita a San Vittore, ho scelto di vivere a Roma in un appartamento con vista su regina Coeli e il mio impegno non finirà con la fine del mio mandato di via Arenula perché quando entri in contatto con queste realtà resti segnato un po' per sempre. Questi ...