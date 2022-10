Cannavaro | “Voglio una squadra coraggiosa” E rivela un sms di Lippi

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: 6 minutiBenevento – E’ la vigilia di Sudtirol-Benevento. I giallorossi di Fabiodomani alle ore 16.15 saranno di scena allo stadio Druso di Bolzano contro una delle squadre più in forma del campionato di serie B. L’allenatore della Strega ha presentato il match che attente la suainvocando attenzione e coraggio. Le sue dichiarazioni: Infermeria – “Chi non sta bene resterà a Benevento. Lasceremo a casa dei giocatori importanti ma sono abituato a pensare a chi deve scendere in campo. Giochiamo 11 contro 11 e bisogna pensare soprattutto a quello. Ho approfondito ciò che dovevo approfondire su ciascuno di loro. Abbiamo un bel po’ di giocatori che devono recuperare la condizione, oltre agli infortunati. Abbiamo lavorato sull’aspetto fisico e mentale, andrà in campo chi sarà nelle migliori condizioni”. Testa – “La paura ...

