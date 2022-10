Bologna-Sampdoria 1-1 | Thiago Motta | “Fischi? Danno una spinta per giocare bene”

(Di sabato 8 ottobre 2022) “Il primo tempo è stato buono, abbiamo attaccato moltola profondità quando possibile, creando e giocando anche fra le linee. Nella ripresa invece abbiamo gestito la palla con più difficoltà, rimane una partita equilibrata ma credo meritassimo qualcosa di più”. Così l’allenatore del, ha commentato il pareggio per 1-1 contro lanella nona giornata della Serie A 2022/2023. “Io sono uscito tra ie lo accetto, è un diritto dei tifosi che io rispetto: questo mi dà una enormeper aiutare la squadra a fare buone prestazioni – ha aggiunto il tecnico -. Il momento per noi è importante e vedrete che ne usciremo più forti”. SportFace.

Dejan Stankovic, allenatore della, ha parlato al termine del match di Serie A contro il: le dichiarazioni Dejan Stankovic, allenatore della, ha parlato al termine del match di Serie A contro il. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PRESTAZIONE - "È ...Commenta per primo L'allenatore della, Dejan Stankovic ha dichiarato dopo il pareggio sul campo del: 'Arriviamo da un momento no e tutti volevamo fare risultato. Giocare bene e perdere non mi va, preferisco giocare male ...Nella prima Samp di Stankovic ci sono Gabbiadini, Sabiri e Djuricic alle spalle di Caputo. Subito Bologna pericoloso con Aebisher che servito da Orsolini da buona posizione non riesce a trovare la ...Il tecnico: "Ho avuto solo un giorno, ora ne avrò altri per crescere e schierare, contro la Roma, l'11 migliore" ...