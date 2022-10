Strage sulla A4 in Veneto | 5 ragazzi disabili e un autista morti nell’incidente con un Tir | lo schianto sul furgone dell’associazione

Un disastrocui specifica dinamica specifica "non si può entrare, perché non conosciamo ancora, ma che conferma come che la sicurezza stradale non possa prescindere da interventi quantomai ...Un disastrocui specifica dinamica specifica 'non si può entrare, perchè non conosciamo ancora, ma che conferma come che la sicurezza stradale non possa prescindere da interventi quantomai ...commenta Ha atteso per una casa popolare per 20 anni, ma al momento dell'assegnazione è stata occupata da alcuni abusivi . È sfumato così il sogno di Angelina , 70enne di Roma e madre di una ragazza..Guerra in Ucraina, la Ue ha chiesto a Paesi membri e partner internazionali di preparare le contromisure in caso di attacco con arma atomica ...