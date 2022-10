Saverio Raimondo ancora sotto attacco dopo Le Iene | la reazione del comico

(Di venerdì 7 ottobre 2022) La scorsa puntata de Le, andata in onda mercoledì 5 Ottobre, ha scatenato una pioggia infinita di polemiche. I social network,oggi, continuano a essere bersagliati da utenti che non riescono a metabolizzare il monologo pronunciato da. Il, infatti, chiamando in causa Emma Marrone e Vanessa Incontrada, ha utilizzato delle parole forti e facilmente fraintendibili. C’è chi lo ha accusato di aver pronunciato un discorso sessista e chi ha storto il naso per via dei termini pronunciati. Nelle ultime ore, diversi volti dello spettacolo sono intervenuti in sua difesa. Tra questi è presente anche Andrea Delogu. Potrebbe interessarti: Caos a Le: il monologo diindigna il web Le ...

, cabarettista, conduttore televisivo e radiofonico, autore del Satiro parlante , lo spettacolo su Netflix distribuito in 190 paesi, intratterrà il pubblico con Eleggiamo gli ...Da novella2000.itSono trascorsi alcuni mesi da quando Emma ha preso parte al Festival di Sanremo con la sua bellissima Ogni Volta È Così, che poche ore fa ha vinto il Disco di Platino. Tuttavia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Risate registrate, inquadrature sbagliate, monologhi poco incisivi: Le Iene Show non è il posto per la stand up comedy.