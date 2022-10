LIVE F1 | GP Giappone 2022 in DIRETTA | tutto pronto per la FP2 | 90 minuti importanti a Suzuka

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.38 Ricordiamo che si torna a correre nello splendido scenario didopo 3 anni. L’ultima edizione disputata fu quella del 2019, poi la pandemia portò alla cancellazione delle due ultime edizioni 7.35 Si entra nel vivo del weekend nipponico e, dopo la FP1 bagnatissima disputata nel cuore della notte italiana, si torna in scena per altri 90di capitale importanza 7.30 Buongiorno e bentornati a, tra 30esatti prenderà il via la FP2 del GP del06.08 E’per questa. Appuntamento alle 08.00 italiane per la FP2. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 06.06 ATTENZIONE! Nel giro di rientro brutto botto di Mick Schumacher con la ...