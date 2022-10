Lite al supermercato | cliente accoltellato per la fila | è grave - Cronaca - quotidiano net

(Di venerdì 7 ottobre 2022) É accaduto al Dodecà di Napoli, in via Arenaccia. La vittima è un 42enne del posto, ricoverato al Cardarelli con ferite multiple al braccio e al torace. Aggressore è in ...

É accaduto al Dodecà di Napoli, in via Arenaccia. La vittima è un 42enne del posto, ricoverato al Cardarelli con ferite multiple al braccio e al torace. Aggressore è in ...La sesta puntata del Grande Fratello Vip , oltre a ospitare la furibondatra Alfonso Signorini e Sara Manfuso , ha anche accolto lo sfogo di Giovanni Ciacci, il vippone ...sputato al...Attimi di follia in un supermercato di Collemarino. Qui in prossimità delle casse sarebbe scoppiata una lite tra una donna di 50 anni, accompagnata da un bambino, e un uomo di 30. Non sono del tutto c ...La lite sarebbe scaturita da vecchie ruggini Aggredita alla cassa di un supermercato finisc e al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi (7 otto ...