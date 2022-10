Lavoratori in fuga dall' Area B | l' incubo verde di Beppe Sala

Leggi su panorama

(Di venerdì 7 ottobre 2022) «Il cervello del sindaco calzetta arcobaleno», non poteva che partorire una simile idea, twittava ieri uno dei tanti cittadini esasperati per le folli decisioni pseudo green, prese dasull’B di Milano, ovvero la cerchia esterna della città. Dire stop, dal 3 ottobre, alle Euro 2 a benzina e agli Euro 4 e 5 diesel significa tagliare fuori dal cuore pulsante dell’Italia centinaia di migliaia di, che non hanno soldi per fare la spesa e pagare le bollette, figuriamoci per cambiare l’auto. Non solo Duomo e dintorni, ma anche la Ztl esterna deve diventare appannaggio della sinistra ricca che ha votato questo sindaco? Non si vede altra logica nel lasciare a piedi i pendolari che arrivano in città non per ciondolare in Galleria o fare acquisti nel quadrilatero della moda, ma per sgobbare in uffici, ...