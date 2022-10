GF Vip | ci potrebbe essere un’altro concorrente espulso | la parola che non avrebbe dovuto pronunciare

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Ormai sembrapiù facile rimanere sulla linea di confine tra Russia e Ucraina che nella Casa del Grande Fratello. Dopo aver visto espellere Ginevra Lamborghini, uscire con eliminazione Giovanni Ciacci, uscire su base volontaria Sara Manfuso, oratoccare ad un altroche è finito a dire unasbagliata e, nel contesto del Grande Fratello Vip (ma anche al di fuori di esso) decisamente inaccettabile e inaccettata. Nella storia delle espulsioni del Grande Fratello Vip c’è una motivazione che emerge come statisticamente rilevante: la pronuncia di bestemmie o parole inaccettabili, come la F-Word o la N-word. Charlie Gnocchi e l’uscita spiacevole: la frase che nondire Purtroppo, praticamente ogni anno c’è un...

... e com'è noto il turismo la fa da padrone: qui vengono in vacanza i, i milionari e alcuni hanno ... La sicomprare con i propri amici e ottenere un proprio appezzamento di terreno alle ...Edoardo si dichiara ad Antonella al Grande FratelloLa Fiordelisi è scoppiata anche a piangere ... Io rivengo qui da te Certo, sistare un po' meglio ma vabbè. Anche così va bene. Poi la ...Antonella Fiordelisi si è rivelata fino a questo momento la sorpresa in positivo del GF Vip. La showgirl originaria di Salerno ... Antonella a vivere un momento di sconforto, nel quale ha potuto ...Ginevra Lamborghini è tornata nella Casa per incontrare Antonino Spinalbese, il concorrente a cui si era affezionata nelle ultime settimane ...