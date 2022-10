come coltivare lo zafferano in vaso

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Vuoi provare aloin? Magari sul tuo balcone ? Allora andiamo a descrivere senza affanni. Loè una spezia molto preziosa, forse vi stupirà sapere che si puòsenza problemi nell’orto. La latitudine dell’Italia infatti,quella di Spagna, Grecia, Iran e India è perfetta per la coltivazione del bulbo del crocus sativus, da cui si ricava appunto loine a terra: le basi In vivaio o online si possono acquistare i bulbi, che devono avere un diametro compreso tra i 3 e i 4 cm per assicurarvi la produzione. Fate attenzione a non ...

