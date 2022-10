La storia di George Ciupilan | “Sono cresciuto da solo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 6 ottobre 2022)ha raccontato che, dagli 8 fino ai 17 anni, ècon il compagno della madre, che ora chiama “papà”. Non ha mai visto i suoi genitori insieme perché siseparati quando era molto piccolo: “Siseparati quando io avevo un anno, mia mamma poi è partita per l’Italia e io ho vissuto con mia nonna. Non era un periodo bellissimo”. L’arrivo in Italia all’età di 8 anni per il giovane tiktoker ha significato un nuovo inizio perché la madre è diventata un punto di riferimento nella sua vita: “Mia mamma è diventata una figura presente, prima non avevo figure. Ero abituato a stare da, dentro di me mi mancavano quelle figure ma cercavo di non pensarci”. Nonostante si mostri come un ragazzo a dir poco esuberante, in realtà...