Grande Fratello Vip 7 | sesta puntata | commenti a caldo

... la versione ufficiale, semplificata ad uso delle scuole medie secondo cui, dopo laGuerra, ...dalla terrazza di via Parione dietro piazza Navona mi raccontava quanto lei e suosi ...Diversi telespettatori delVip stanno prendendo di mira Edoardo Donnamaria che, nella casa, ne ha dette diverse nei confronti di Gegia, facendo battutine e riferimenti non certo carini nei suoi confronti, tra ...Alle 21.40, su Canale 5, la sesta puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.Grande Fratello Vip sospeso cosa sta succedendo al programma di Canale 5, la cui diretta è stata oscurata Non c’è pace per la settima edizione del Grande Fratello Vip 7, che dopo il tutto il caos… Leg ...