(Di giovedì 6 ottobre 2022) Serina. Ritrovato vivo mercoledì mattina, 5 ottobre, nei boschi impervi della Valil cercatore di funghi disperso dalla sera precedente. Dopo la segnalazione del mancato rientro fatta dai parenti, le squadre del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco avevano ricostruito gli ultimi spostamenti dell’uomo e battuto le zone primarie per diverse ore. A seguito di una prima valutazione sanitaria (era stanco, ma in buone condizioni fisiche) è stato accompagnato dai tecnici presenti a valle, fino a Lenna. Mentre erano in corso le, sono state anche riparti ossee riconducibili a una persona deceduta da tempo. Le stesse, su indicazione dei Carabinieri, sono state recuperate da personale del Soccorso Alpino e consegnate all’autorità competente per gli accertamenti del caso.

BergamoNews.it

L'uomo, che sbattendo la testa aveva perso temporaneamente conoscenza, è stato stabilizzato ea bordo dell'elicottero, insieme al compagno, per essere trasferito all'ospedale Santa Chiara ...BEDOLLO . Unè ruzzolato per una quarantina di metri in un canale molto ripido, ha sbattuto la testa e ... è stato stabilizzato ea bordo dell'elicottero, insieme al compagno, per ... Fungaiolo recuperato in Val Parina: durante le ricerche trovate delle ossa umane SAN MARCELLO PISTOIESE: I vigili del fuoco hanno abbattuto la vegetazione per consentire ai soccorritori di raggiungere, soccorrere e recuperare il cercatore di funghi ...La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.40 da parte del compagno che era con lui.