Europa e Conference League 2022 2023 | Arsenal facile 3-0 col Bodo Glimt | Villarreal a valanga sull’Austria Vienna

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Giovedì sera di grande calcio in, con la solita cascata di gol. Partiamo quindi proprio dalla competizione di “medio” livello tra le 3. Nel gruppo A l’ha infatti agevolmente sconfitto ilper 3-0, reti di Nketiah, Holding e Vieira. 2-0 invece il risultato del Fenerbahce contro l’AEK Larnaca. Gol di Batshuayi e autorete di Mamas. Vince in casa nello stesso gruppo anche il Rennes, contro la Dinamo Kiev. A Terrier risponde Tsigankov, mentre poi al minuto 89? la decide Doué: 2-1. Nel gruppo D il Braga cade in casa con l’Union St. Gilloise per 1-2. Vantaggio di Ruiz e ribaltone nel finale con la doppietta di Nilsson. In Danimarca il Midjtylland trova l’unico pareggio della serata per 2-2. Ospiti in doppio vantaggio con ...

UEFA.com

...45 HJK Helsinki - Ludogorets 1 - 1 18:45 Malmö - Union Berlino 0 - 1 21:00 FC Midtjylland - Feyenoord 2 - 2 21:00 Friburgo - Nantes 2 - 0 VisualizzaLeague CALCIO -LEAGUE 18:45 RSC ......1 - 2 in una partita della terza giornata del girone C diLeague. I gol di Rodriguez (40') e Luiz Henrique (88') ribaltano il vantaggio su rigore dei giallorossi di Dybala (34'). In... Europa Conference League: risultati e posizione in campionato delle contendenti In Europa League non arriva nessuna soddisfazione, visto che la Roma perde in casa, mentre la Lazio non va oltre il pari in trasferta. In Conference League vince la Fiorentina, che adesso si rimette ...Seconda sconfitta in Europa League per la Roma di Mourinho battuta all'Olimpico per 1-2 dal Betis Siviglia. Al termine del match il tecnico giallorosso ha così parlato ai microfoni di ...