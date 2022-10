(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’ex leader dem: «Non sarà risolutiva l’ennesima testa di segretario che rotola, la sinistra si rigeneri. Non bastano i tweet: ora si scenda in piazza per la libertà assediata in varie parti del mondo»

cosmopin : A quando il #meaculpa dei pennivendoli? Hanno intervistato e corteggiato veri catafalchi del calibro di #Prodi e… -

La Stampa

... anche per la preparazione dell'. I lavori per la ... si sta facendo strade nelle ultime ore anche'opzione di una '... il deputato Roberto Morassut, a fianco di Walterquando il Pd ......la possibilità di chiudere'esperienza nata con Walter... puntando di contro ad accelerare'iter verso il Congresso per ... Calenda e chi vorrà starci, e unapopulista con Conte e ... Veltroni: “L’opposizione non è una gogna. Il Pd non si deve sciogliere ma coltivi la sua vera identità”