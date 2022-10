Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 8 498 casi e 4 morti A Milano 793 contagi

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sono 8.498 i nuovida Coronavirus, 5 ottobre 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri si registrano 4 decessi, che portano il totale deida inizio pandemia a 42.594. Nelle24 ore sono stati processati 41.013 tamponi con un tasso di positività al 20,7%. Tra i dati diemerge un aumento dei ricoverati non in terapia intensiva: sono 786, pari a 55 più di ieri, mentre sono stabili quelli in terapia intensiva (15). Quattro i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 42.594. A livello provinciale, i nuoviregistrati sono 2.179 a, di cui 793 acittà, 812 a Bergamo, 1.200 a Brescia. A Como ne sono stati rilevati 790, a ...

Sky Tg24

I dimessi/guariti nelle24 ore sono stati 27.251. Il totale delle persone attualmente positive in Italia è pari a 509.740, cioè 17.929 in più rispetto a martedì. Bollettino Covid 5 ottobre ...... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ... Ultima ora, le ultime notizie di cronaca di oggi 5 ottobre. LIVE Francesco Chiofalo svela alcuni retroscena inediti sul rapporto tra Giaele De Donà e il marito. Sofia Giaele De Donà continua a stare al centro delle polemiche per la relazione aperta che ha dichiarat ...Il centrocampista francese, classe ’98, interessa sempre pure alla Roma di José Mourinho, che ci aveva fatto un pensierino durante l’ultima finestra dei trasferimenti. L’opzione in questione alletta ...