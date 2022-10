Salento | grave un 17enne travolto in strada da un' auto | il conducente era positivo alla cocaina

TeleAppula : Pregiudicato ferito a colpi di pistola nel Salento, è grave - infoitinterno : Pregiudicato ferito a colpi di pistola nel Salento, è grave - infoitinterno : Pregiudicato ferito a colpi di pistola nel Salento, è grave - EugenioBerto70 : Pregiudicato ferito a colpi di pistola nel Salento, è grave - AnsaPuglia : Pregiudicato ferito a colpi di pistola nel Salento, è grave. A Calimera, ha precedenti per furto #ANSA -

Agenzia ANSA

Unstradale si è verificato ieri sera, poco dopo la mezzanotte, a , nel . Un ragazzino di 17 anni è stato investito da un'auto mentre faceva ritorno a casa a piedi: èin ospedale e gli sarebbe stato amputato un piede. La mezzanotte era passata da una manciata di minuti. Un 17enne stava rientrando a casa a piedi e percorreva via Michele Silvestro quando è ...... tanti appassionati di queste formazioni blasonate dalle province vicine e dallo stesso. E ... Ma l'episodio in questione è stato decisamente più, superando il limite delle parole. A ... Pregiudicato ferito a colpi di pistola nel Salento, è grave Un ragazzo di 17 ha subito l'amputazione di una gamba ed è in gravissime condizioni in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Cavallino, nel Salento. Il ragazzo ...Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, poco dopo la mezzanotte, a Cavallino, nel Salento. Un ragazzino di 17 anni è stato investito da un'auto mentre faceva ...