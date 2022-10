Pd | gli ex renziani di Base Riformista a Gualtieri | ' Allargare la maggioranza a Calenda'

Fanpage.it

... emendamento per la via diplomatica alla pace in Ucraina: FdI, Forza Italia,e parte del ... costruire un "corridoio umanitario", rilanciare i rapporti diplomatici traStati Uniti e la ...Bonaccini, però, farà di tutto per non apparire come il candidato della corrente degli ex. ...il governatore - non basterebbero 15 giorni per fare una discussione severa che guardi oltre... Ora è ufficiale: gli ex renziani del Pd chiedono a Gualtieri di fare entrare Calenda in maggioranza Gela. I renziani, sia alle nazionali che alle regionali, hanno scommesso sul gruppo locale e per il coordinatore cittadino Rochelio Pizzardi “il risultato è ...Il governatore dell’Emilia: «Il nome e il simbolo non sono fondamentali ma guardiamo ai contenuti». Lepore e Merola duri contro i gruppi dirigenziali. Per partecipare al dibattito sul partito e il suo ...