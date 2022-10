Napoli, infortunio Zielinski: il comunicato del club (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Questa sera il Napoli di Luciano Spalletti ha affrontato l’Ajax, la sfida valida per la terza giornata del Gruppo A di Champions League ha avuto luogo nella splendida cornice della Johan Cruijff Arena di Amsterdam, e si è conclusa con una storica vittoria del Napoli per 1-6, vittoria più larga della storia del Napoli in Champions League. Zielinski Ajax-NapoliNell’intervallo tra primo e secondo tempo è uscito Piotr Zielinski, autore del gol del momentaneo 1-3, sullo sviluppo di un contropiede, dopo quasi 50 metri di corsa. Secondo quanto emerso, il cambio non è stato dovuto ad una scelta tecnica di mister Spalletti, ma ad un problema fisico del centrocampista polacco, il quale ha chiesto la sostituzione in seguito ad un trauma al polpaccio destro. Subito dopo la fine del match, il ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Questa sera ildi Luciano Spalletti ha affrontato l’Ajax, la sfida valida per la terza giornata del Gruppo A di Champions League ha avuto luogo nella splendida cornice della Johan Cruijff Arena di Amsterdam, e si è conclusa con una storica vittoria delper 1-6, vittoria più larga della storia delin Champions League.Ajax-Nell’intervallo tra primo e secondo tempo è uscito Piotr, autore del gol del momentaneo 1-3, sullo sviluppo di un contropiede, dopo quasi 50 metri di corsa. Secondo quanto emerso, il cambio non è stato dovuto ad una scelta tecnica di mister Spalletti, ma ad un problema fisico del centrocampista polacco, il quale ha chiesto la sostituzione in seguito ad un trauma al polpaccio destro. Subito dopo la fine del match, il ...

