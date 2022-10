Ibra con Silvio Berlusconi: “La storia non si cancella, il futuro è da scrivere” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Zlatan Ibrahimovic e Silvio Berlusconi, nuovamente insieme. Ecco la foto pubblicata su Instagram dallo svedese Leggi su golssip (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Zlatanhimovic e, nuovamente insieme. Ecco la foto pubblicata su Instagram dallo svedese

MEsticatzi : Che ci fa Ibra con Mao - glitterfreeze_ : Non ho appena visto un tiktok con Berlusc0n1 e Ibra - DomIIIsospeso : RT @teo_acm: Se ritenete Higuain superiore a Ibra unfollowatemi, silenziatemi o bloccatemi. Non voglio avere nulla a che fare con voi. - its3mad : RT @teo_acm: Se ritenete Higuain superiore a Ibra unfollowatemi, silenziatemi o bloccatemi. Non voglio avere nulla a che fare con voi. - PhZERO_IT : @Ibra_official @berlusconi Cosa fai al circo con il ??? Pensa al Milan non a chi l’ha rovinato ???? -