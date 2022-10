Gf Vip | diretta su Mediaset Extra interrotta Sara Manfuso è fuggita?

GFinterrotta e immagini oscurate/ Sito in tilt, cos'è successo Come riporta Adnkronos , Codacons spiega come ' ancora una volta la trasmissione di Mediaset si rende protagonista di ...Sara Manfuso è fuggita dalla Casa La ricostruzione Dal primo pomeriggio di mercoledì 5 ottobre, lano stop del Grande Fratello, sul canale 55 del digitale terrestre, è interrotta. Al ...La diretta dalla Casa di Grande Fratello VIP è momentaneamente interrotta per un problema tecnico. Siamo in attesa di ricollegarci non appena possibile.Il giallo sulle ultime vicissitudini diventa sempre più grande. Leggi anche > Gf Vip, il caso Bellavia fa un'altra vittima: Sara Manfuso lascia il reality Ecco il motivo La diretta 24 su 24 su ...