Calcio | Ilicic torna in Slovenia | firma fino al 2025 col Maribor

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il 34enne attaccante era svincolato dopo l'addio all'Atalanta

Svincolato dopo la rescissione con l'Atalanta, Josip Ilicic torna in Slovenia, nel club che lo ha lanciato nel grande calcio: ufficiale la firma fino al 2025 con l'NK Maribor, dove era sbarcato nell'estate del 2010. Dopo l'addio a Bergamo, all'Atalanta e al calcio italiano in seguito a un periodo molto difficile, i rumors sulla possibilità di un ritorno a casa di Ilicic si sono fatti sempre più insistenti.